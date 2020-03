Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in die evangelische Kirche

Gersbach (ots)

Am Sonntag, gegen 14:25 Uhr, wurde festgestellt, dass in die Kirche in der Breitsitterstraße eingebrochen worden war. Die unbekannten Täter hatte eine Scheibe eingeschlagen. Eine Dose mit circa 15 Euro Kleingeld und 5 Konfirmandenkerzen wurden entwendet. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailkipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

