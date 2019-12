FW-OE: Jahreshauptversammlung des Tambourcorps Meggen der freiwilligen Feuerwehr Lennestadt

Feuerwehr Lennestadt

Lennestadt (ots)

Am Samstag, den 30.11.2019 fand die Jahreshauptversammlung des Tambourcorps Meggen der freiwilligen Feuerwehr Lennestadt im Feuerwehrgerätehaus Meggen statt. Der 1. Vorsitzende Christoph Martin begrüßte neben den Mitgliedern des Tambourcorps auch den Leiter der Feuerwehr Lennestadt, Markus Hamers, Vertreter der Löschgruppe Meggen sowie die Ehrenmitglieder Bernd Puspas und Werner Mester. Im Rückblick auf das Jahr 2019 konnte man feststellen, dass ein Jahr mit vielen Terminen hinter den Kameradinnen und Kameraden des Tambourcorps liegt. So spielte man neben 8 Schützenfesten auch auf 3 weiteren Festen und sorgte somit stets für gute Unterhaltung. Auch vorausschauend auf das nächste Jahr, wird es den Musikerinnen und Musikern mit Sicherheit nicht langweilig werden, da wieder zahlreiche Termine im Kalender des Tambourcorps stehen. Im Jahr 2020 wird man bisher auf den Schützenfesten in Wegeringhausen, Oberhundem, Altenhundem, Heinsberg, Maumke und Meggen spielen. Ebenfalls wird man das Tambourcorps beim Kreisfeuerwehrtag in Grevenbrück sehen und spielen hören. Zusätzlich wird es neben den üblichen Proben ein Probenwochenende geben. Auch die Freundschaftstreffen in Eisborn und Altenhundem werden besucht. Damit der Verein auch in Zukunft weiter bestehen bleiben kann, legt man viel Wert auf die wichtige Jugendarbeit. Aktuell spielen 11 Jugendliche im Verein, die von eigenen Ausbildern an den Instrumenten Flöte und Schlagwerk ausgebildet werden. Für das Jahr 2020 wird neben einigen Jugendabenden auch eine Jugendfahrt geplant. Christoph Martin dankte den Ausbildern mit einem kleinen Präsent für die geleistete Arbeit. Im Vordergrund der Versammlung standen in diesem Jahr zahlreiche Ehrungen. So wurden Daniela Werthmann, Bianca Weber, Fabian Laukant und Sebastian Thiele für 10 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Ingo Drees, Janine Scheele und Silke Dolle sind seit 30 Jahren Mitglied im Tambourcorps Meggen. Für 40 Jahr wurde Achim Thiele, für 45 Jahre Bernd Krippendorf und sogar für 50 Jahre Mitgliedschaft Dieter Schäfer vom Vorsitzenden geehrt. Die Schriftführerin Barbara Eckhardt blickt auf 15 Jahre Vorstandsarbeit zurück und wurde ebenfalls geehrt. Bei den Wahlen zum Vorstand gab es keine Veränderungen. Dominik Thiele wurde für 3 weitere Jahre zum Jugendsprecher wiedergewählt. Marc Laukant bleibt weiterhin im Amt des Jugendwartes. Neuer Kassenprüfer ist Fabian Linn. Das Tambourcorps übt immer montags von 18:30 bis 20:00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Meggen. Wer also Lust hat im Verein aktiv mitzuwirken, ist jederzeit herzlich willkommen.

Original-Content von: Feuerwehr Lennestadt, übermittelt durch news aktuell