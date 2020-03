Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alleinunfall eines Motorradfahrers

Vinningen-Bottenbach (ots)

Am Sonntag befuhr gegen 15:00 Uhr ein 81jähriger Fahrer einer 400er Suzuki die L 478 zwischen Vinningen und Bottenbach. In Höhe der Abzweigung in Richtung Winzeln/Eichelsbacher Mühle kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, rammte ein Verkehrsschild und kam zwischen Grünstreifen und Feld zum Stehen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf 2000 Euro geschätzt. pips

