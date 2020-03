POL-PDPS: Mülltonne von Jugendlichen angezündet

Polizeidirektion Pirmasens

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 06:00 Uhr, wurde eine brennende Mülltonne in der Alten Häfnersgasse/Ecke Sandstraße gemeldet. Mit dem Eintreffen der Polizei traf auch die Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug ein und löschte die zu diesem Zeitpunkt lichterloh brennende Mülltonne. Die Flammen schlugen circa 2 Meter hoch und beschädigten eine Mauer sowie eine Garagenwand und ein Garagentor. Eine Zeugin hatte zuvor 4 bis 5 Jugendliche im Alter von 15 - 16 Jahren mit dunkler Kleidung und Kapuzen über dem Kopf beobachtet. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

