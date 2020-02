PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 18.02.2020

Limburg (ots)

1. Betrüger macht mit falschem Gewinnversprechen Beute, Löhnberg, Freitag, 14.02.2020, 11.50 Uhr bis Samstag, 15.02.2020, 14.00 Uhr

(si)Mit einem falschen Gewinnversprechen hat am Wochenende ein Betrüger insgesamt 1.000 Euro ergaunert. Der Unbekannte meldete sich telefonisch bei einem Mann aus Löhnberg und informierte diesen über einen angeblichen Gewinn in Höhe von 38.000 Euro. Um den Geldbetrag erhalten zu können, müsse der Angerufene lediglich Wertgutscheine in Höhe von 1.000 Euro im Einkaufsmarkt besorgen und die Codes der Karten an den Anrufer übermitteln. Damit wären der Transport sowie die Versicherung des Gewinnes abgedeckt und der Gewinnausschüttung würde nichts mehr im Weg stehen. Nachdem der Angerufene auf die Forderung eingegangen war, stellte sich allerdings heraus, dass es gar keinen Gewinn gab. Immer wieder versuchen Betrüger mit dieser Masche an Geld zu gelangen. Alleine bei der Polizei in Limburg wurden im Laufe des Wochenendes zwei weitere Fälle angezeigt, in welchen Betrüger auf diesem Weg versucht hatten Beute zu machen. Glücklicherweise reagierten die Angerufenen in den beiden anderen Fällen genau richtig und gingen nicht auf die Forderungen ein. Aufgrund der aktuellen Fälle warnt die Polizei erneut vor Gewinnversprechen am Telefon. Lassen Sie sich niemals darauf ein, wenn Sie am Telefon aufgefordert werden Bearbeitungsgebühren zu überweisen, Bargeld an der Haustür zu übergeben oder Gutscheincodes telefonisch zu übermitteln. Dies sind alles Maschen, um Sie um Ihr Erspartes zu bringen. Denn für einen Gewinn muss man nichts bezahlen! Weitere Tipps zur Kriminalprävention finden Sie unter www.polizei-beratung.de

2. Einbrecher entwenden Werkzeuge, Mengerskirchen-Waldernbach, Klosterstraße, Freitag, 14.02.2020, 16.00 Uhr bis Montag, 17.02.2020, 06.30 Uhr

(si)Im Lauf des Wochenendes hatten es Einbrecher in einem Rohbau in der Klosterstraße in Waldernbach auf Werkzeug von noch unbekanntem Wert abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein mit Brettern verschlossenes Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu dem Gebäude und brachen in dem Rohbau mehrere Bautüren auf, um an die dort lagernden Werkzeuge zu gelangen. Zudem machten sich die Einbrecher an einer auf dem Gelände befindlichen Gartenhütte zu schaffen, aus welcher sie ebenfalls Werkzeuge sowie ein Laptop und eine Kühlbox entwendeten. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Rohbau von Einbrechern heimgesucht, Bad Camberg, Gisbert-Fluck-Straße, Freitag, 14.02.2020, 14.30 Uhr bis Montag, 17.02.2020, 07.00 Uhr

(si)Einbrecher haben im Laufe des Wochenendes einen Rohbau in der Gisbert-Fluck-Straße in Bad Camberg heimgesucht. Die Unbekannten überwanden den Bauzaun des Geländes und brachen die Bautür eines in dem Rohbau befindlichen Lagerraumes auf, aus welchem sie Baumaterialen im Wert von rund 1.500 Euro entwendeten. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Vandalen wüten auf Schulgelände, Weilburg, Am Windhof und Merenberg, In der Hembach, Freitag, 14.02.2020, 16.00 Uhr bis Montag, 17.02.2020, 09.50 Uhr

(si)Im Laufe des Wochenendes haben Vandalen auf dem Außengelände von gleich zwei Schulen gewütet. In Merenberg trieben die Unbekannten ihr Unwesen in der Straße "In der Hembach" und beschädigten auf dem Schulgelände einen Fahnenmast, eine Laterne sowie einen Zaunpfosten, wobei ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. In der Straße "Am Windhof" in Weilburg besprühten Unbekannte die Außenwand der Schulturnhalle mit Farbe. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden in beiden Fällen gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

5. Ford Transit mit Farbe beschmiert, Limburg-Dietkirchen, Lahnstraße, Samstag, 15.02.2020 bis Sonntag, 16.02.2020

(si)Zwischen Samstag und Sonntag haben Unbekannte in der Lahnstraße in Dietkirchen einen Ford Transit mit Farbe beschmiert. Der weiße Kleinbus stand am Lahnufer unterhalb der dortigen Kirche. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. 34-jähriger Mann verletzt, Limburg, Bahnhofsplatz, Dienstag, 18.02.2020, 02.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Dienstag meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass ein 34 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung im Bereich des Limburger Bahnhofes verletzt wurde. Von der Streife konnte der Verletzte dann gegen 02.00 Uhr im Bereich des Bahnhofsvorplatzes angetroffen werden. Gegenüber der Polizei gab der 34-Jährige an, dass er von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen worden wäre. Darüber hinaus konnte der Geschädigte keine weiteren Angaben zum Tathergang machen. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06431) 91400 zu melden.

7. Vier Personen bei Unfall auf Bundesstraße verletzt, Bundesstraße 49 zwischen Löhnberg und Weilburger Kreuz, Montag, 17.02.2020, 21.45 Uhr

(si)Am Montagabend wurden vier Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 49 zwischen Löhnberg und dem Weilburger Kreuz verletzt. Die 22 Jahre alte Fahrerin eines Opel Corsa war gegen 21.45 Uhr auf der linken von zwei Fahrspuren der Bundesstraße in Fahrtrichtung Limburg unterwegs, als sie auf die rechte Fahrspur wechseln wollte. Dabei übersah sie augenscheinlich einen neben ihrem Fahrzeug fahrenden Sattelzug und stieß mit diesem zusammen. Von dem Sattelzug wurde der Opel nach links gegen den Fahrbahnteiler der B 49 abgewiesen, bevor der Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Leitplanke prallte. Alle vier Fahrzeuginsassen des Opel im Alter von 20 bis 24 Jahren wurden bei dem Unfall verletzt und zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zudem wurde der Opel bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 6.000 Euro geschätzt.

8. 34-Jähriger bei Unfallflucht leicht verletzt, Bad Camberg, Bahnhofstraße, Donnerstag, 13.02.2020, 16.00 Uhr

(si)Am Donnerstagnachmittag wurde in der Bahnhofstraße in Bad Camberg ein 34 Jahre alter Mann bei einer Verkehrsunfallflucht leicht verletzt. Der Mann war gegen 16.00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs, als ein bisher unbekanntes Fahrzeug von dem Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes nach links auf die Bahnhofstraße auffuhr. Dabei übersah die Fahrerin augenscheinlich den auf der Bahnhofstraße fahrenden Mann. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, soll der 34-Jährige dann mit seinem Fahrzeug so stark abgebremst haben, dass er zu Boden stürzte und sich dabei verletzte. Die Fahrerin des Pkw sei im Anschluss in Richtung Innenstadt weitergefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug habe es sich um einen schwarzen Opel Kombi gehandelt, an dessen Steuer eine etwa 40 Jahre alte Frau mit braunen, schulterlangen, gelockten Haaren gesessen habe. Zudem soll auf dem Beifahrersitz ein etwa 17 Jahre altes Mädchen gewesen sein. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

