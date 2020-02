PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 16.02.2020

Limburg (ots)

Unfallflucht im Limburger "Altstadt - Parkhaus"

Der Eigentümer eines silberfarbenen Hyundai I 20 hatte sein Fahrzeug am Samstag im "Altstadt Parkhaus" in Limburg abgestellt. In der Zeit zwischen 18.30 und 22.45 Uhr wurde dieser PKW durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken im hinteren rechten Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden von ca. 500 Euro zu kümmern. Aus diesem Grund bittet die Polizei in Limburg darum, dass sich Zeugen bzw. sonstige Hinweisgeber unter der 06431 - 91400 melden.

Kennzeichen wurden gestohlen

In der Kapellenstraße in Hadamar - Steinbach, entwenden unbekannte Täter die amtlichen Kennzeichen LM - FR 101 von einem grauen Toyota Yaris. Die Tat muss in der Zeit zwischen Freitag 18.30 Uhr und Samstag 18.45 Uhr ereignet haben. Sollte es Zeugen oder sonstige Hinweisgeber für diese Tat geben, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei in Limburg/Lahn zu melden.

Wer zerkratzte schwarzen Audi in Limburg?

Diese Frage stellt sich die Polizei in Limburg und bittet eventuelle Hinweisgeber, sich zu melden. Durch unbekannte Täter wurde am Samstag in der Zeit zwischen 17.40 und 18.45 Uhr ein schwarzer Audi A6 Kombi an der linken hinteren Seite zerkratzt und richteten einen Schaden von ca. 500 Euro an. Der PKW war auf dem Parkplatz vor einem Restaurant in der Dieselstraße in Limburg abgestellt.

Außenspiegelglas beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten das Spiegelglas des rechten Außenspiegels an einem weißen VW Golf und richteten einen Schaden von ca. 100 Euro an. Der PKW war zwischen Freitag und Samstag in der Kruppstraße in Weilburg/Lahn abgestellt. Hinweise im Zusammenhang mit der Tat, nimmt die Polizei in Weilburg unter der 06471 - 93860 entgegen.

Diebe entwenden Leergut

Aus dem Hinterhof eines ansässigen Cafés in der Hauptstraße in Weilmünster entwendeten 2 Täter dort gelagertes Leergut. Die Täter wurden bei ihrer Tatausführung am Sonntag gegen 03.15 Uhr durch eine Zeugin beobachtet und werden wie folgt beschrieben: männlich, schlank, ca. 16 Jahre alt. Zeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei in Weilburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Polizeihauptkommissar

Andreas Alt

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

