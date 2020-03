Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerverletzter Leichtkraftradfahrer

Eppenbrunn - L 478 (ots)

Am Sonntag, kurz nach 16:00 Uhr, befuhr ein 16jähriger Leichtkraftradfahrer die L 478 aus Eppenbrunn kommend in Richtung Trulben. Circa 500 Meter vor der Abzweigung nach Hilst verlor er die Kontrolle über sein Krad, kam nach rechts auf den Grünstreifen und stürzte. Er wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden beträgt circa 1500 Euro. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell