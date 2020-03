Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bühl (ots)

Auf dem Parkplatz eines Hotels in Neuweier, in der Weinstraße, wurde zwischen dem vergangenen Samstagnachmittag 15 Uhr und Sonntagvormittag 11 Uhr ein dort abgestellter Volkswagen Passat von bisher unbekanntem Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken angefahren. Es entstand ein Sachschaden am linken Heck von rund 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Bühl, Telefon 07223 99097-0, erbeten.

