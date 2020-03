Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, A5 - Überschlagen

Zeugen gesucht

Mahlberg (ots)

Eine Autofahrerin war heute Morgen auf der A5 von Ettenheim kommend in Richtung Lahr unterwegs. Gegen 6.40 Uhr geriet sie aus noch ungeklärter Ursache seitlich in das Heck eines Lastwagens, kam im weiteren Verlauf ins Schleudern und überschlug sich. Der Kleinwagen kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin musste durch hinzugerufene Kräfte des Rettungsdienstes mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund der Unfallaufnahme wird der Verkehr derzeit über den Standstreifen abgeleitet. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg schätzen den Schaden am Pkw auf rund 20.000 Euro.

Der Fahrer des roten Sattelzuges ist nach dem Unfall weitergefahren. Möglicherweise weist der Lkw hinten links Beschädigungen auf. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem Lenker des Sattelzugs geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 an die ermittelnden Beamten.

