Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Wohnung am Schölerberg

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag, zwischen 12 Uhr und 18 Uhr, in eine Wohnung in einem 4-Familien-Haus an der Straße Am Riedenbach eingestiegen und durchsuchten die ganze Wohnung. Ob und was entwendet wurde, stand bei Anzeigenerstattung noch nicht fest. Ebenso steht nicht fest, ob zwei junge Frauen, die sich zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr im Treppenhaus aufhielten, etwas mit dem Einbruch zu tun haben. Sie sollen um die 20 Jahre alt und 1,65m -1,75m groß sein. Hinweise von Zeugen werden bei der Osnabrücker Polizei unter 0541 327 2115 entgegengenommen.

