Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Calw-Stammheim - Betrunkener randaliert in Nachbars Garten und leistet Widerstand gegenüber der Polizei

Karlsruhe (ots)

Am Freitag hat ein stark alkoholisierter Mann in einem Garten in der Fasanenstraße in Calw-Stammheim randaliert. Er schrie gegen 23.30 Uhr laut umher. Bei Eintreffen der Polizei wurde er von drei Anwohnern am Boden festgehalten, die er bereits heftig beleidigt, bedroht und teilweise geschlagen hatte. Als die eintreffenden Polizeibeamten den Sachverhalt aufnehmen wollten, ging der Beschuldigte sie ebenfalls körperlich und verbal an. Bei den Widerstandshandlungen zog sich der randalierende Mann leichte Verletzungen zu, weshalb er im Anschluss im Krankenhaus in Calw medizinisch versorgt wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Maike Werz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

