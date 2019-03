POL-KA: (KA) Karlsruhe- Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Sonntag gegen Mitternacht versuchten drei bislang noch unbekannte männliche Täter mit Hilfe eines Hammers und Meißels einen Zigarettenautomaten in der Ernst-Frey-Straße in der Karlsruher Südweststadt aufzuhebeln. Bei diesem Vorhaben überraschte sie ein Passant und die Diebe flohen unverrichteter Dinge in Richtung Europahalle. Das Aufbruchswerkzeug wurde zurückgelassen. Nach circa fünf Minuten kehrten die Langfinger an den Tatort zurück, um vermutlich ihr zurückgelassenes Werkzeug einzusammeln. Dabei versteckten sie sich hinter Baum, wurden jedoch vom Passanten wiedererkannt, der mittlerweile die Polizei verständigte. Als eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-West an der Örtlichkeit eintraf, flüchteten die drei Personen erneut in Richtung Europahalle. Eine anschließende Fahndung erbrachte keine Hinweise auf die Identität oder Aufenthaltsort der Diebe. Die drei Täter sind zwischen 170-180 cm groß. Zwei Täter trugen bei der Tatausführung dunkle Kleidung, einer fiel durch einen weißen Kapuzenpullover auf.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West ermittelt hierzu und nimmt sachdienliche Hinweise unter 0721/666-3611 entgegen.

