Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Drei Verletzte nach Brand eines Sauerstoffgerätes

Pforzheim (ots)

Drei Verletzte und ein Sachschaden von geschätzten 5000 Euro sind die Bilanz eines Brandes am Montag gegen 10.35 Uhr in der Kaiser-Friedrich-Straße. Nach den bisherigen Feststellungen geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Sauerstoffgerät, das einen bettlägerigen 82-Jährigen mit Sauerstoff versorgte, in Brand. Das Feuer konnte durch eine Nachbarin gelöscht werden. Der 82-Jährige, seine ebenfalls 82-jährige Ehefrau und die Nachbarin wurden leicht verletzt und vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Pforzheim übernommen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell