POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch in Gaststätte

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang noch unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Straße Am Kupferhammer in Pforzheim ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangten die Einbrecher durch das Einschlagen eines Fensters in die Räumlichkeiten des Lokals. Im Obergeschoss entwendeten die Diebe aus einer Büroräumlichkeit einen Tresor, in dem mehrere tausend Euro aufbewahrt wurden. Zum Abtransport des schweren Gegenstandes wurde dieser die Treppe zum Erdgeschoss hinunter geworfen. Im Anschluss verließen die Täter mitsamt Diebesgut die Gaststätte unentdeckt. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231-1863311 in Verbindung zu setzen.

