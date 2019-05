Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte malen Zebrastreifen auf Gottschalkstraße: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in der Gottschalkstraße in Kassel einen Zebrastreifen auf die Straße gemalt. Nach erster Einschätzung der vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte sollte dieser wohl den Anschein eines echten Fußgängerüberwegs erwecken. Wann genau die Täter den Zebrastreifen dort aufmalten, ist derzeit nicht bekannt. Entdeckt wurde das vermeintliche Verkehrszeichen in Höhe der Hausnummer 35 am Samstagabend, gegen 21.10 Uhr, von einem Passanten, der die Polizei rief. Bei den ersten Ermittlungen am Tatort, bei denen die weiße Farbe bereits eingetrocknet war, haben sich keine Hinweise auf die Täter ergeben. Wegen der Beseitigung des widerrechtlich gemalten Zebrastreifens informierte die Streife die Stadt Kassel. Die Beamten des Reviers Mitte ermitteln nun zudem wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung sowie Amtsanmaßung und bitten um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0561 - 9100.

