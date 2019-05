Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei nimmt Mann nach exhibitionistischen Handlungen im Bereich Damaschkestraße fest

Kassel-Süd: Nach exhibitionistischen Handlungen im Bereich der Damaschkestraße kam es am Samstag in den Mittagsstunden durch Beamte des Kasseler Polizeireviers Ost zu einer vorläufigen Festnahme eines 53-jährigen Tatverdächtigen. Dieser hatte sich neben Badegäste des FKK-Strandes im Buga-Gelände gelegt und an sich sexuelle Handlungen vorgenommen. Der Mann wurde zunächst mit auf die Polizeidienststelle genommen und von dort nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun wegen "Exhibitionistischer Handlungen" und "Erregung öffentlichen Ärgernisses" verantworten.

Den Ermittler des für Sexualstraftaten zuständigen Kommissariats K12 der Kasseler Kripo wurde zudem noch ein zweiter Fall von exhibitionistischen Handlungen in zeitlicher und örtlicher Nähe angezeigt. Ein noch unbekannter Mann hatte sich am Samstag, gegen 12:00 Uhr, auf einem Parkplatz der Messehallen einer im Auto sitzenden 31-Jährigen aus Lohfelden genähert, seine Hose heruntergelassen und sich ihr in exhibitionistischer und sexueller Art und Weise gezeigt. Der Mann hatte zuvor an einem hellblauen Opel Astra gelehnt, ob es sich hier um seinen Wagen handelt ist bislang noch unklar. Die Frau konnte den Mann wie folgt beschreiben:

- Westeuropäisches Erscheinungsbild, - ca. 30 Jahre alt, - mit dunklem Bart, der den Mund umrahmt (Henriquatre Bart), - einer schwarzen Baseball-Cap, - einem rot-weiß-gestreiften T-Shirt - und einer Jeanshose

Diese Personenbeschreibung weicht von dem Erscheinungsbild des festgenommenen 53-jährigen Tatverdächtigen ab. Inwieweit hier möglicherweise dennoch ein Tatzusammenhang bestehen könnte ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Beamten des K12 der Kasseler Kriminalpolizei. Diese bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen bezüglich der zweiten Meldung gemacht haben und Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können, sich unter der Tel.: 0561- 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

