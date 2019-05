Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrradfahrer mit Verdacht auf Knöchelfraktur ins Krankenhaus, Rollerfahrer flüchtig- Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt: Am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der Arndtstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 30-jährigen Fahrradfahrer und einem unbekannten Rollerfahrer. Der unfallverursachende Rollerfahrer soll nach Zeugenangaben den Radfahrer beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang touchiert haben, wodurch dieser stürzte. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete in Fahrtrichtung Leipziger Straße. Die Ermittler der zuständigen Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Rollerfahrer geben können.

Wie der Fahrradfahrer den vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichtete, hätte ihn der Rollerfahrer auf Höher der Gärtnerei in der Arndtstraße in Kassel touchiert. Durch den anschließenden Sturz verletzte sich der 30-Jährige am Knöchel. Er wurde zur weiteren Abklärung, einer möglichen Knöchelfraktur mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus verbracht. Wie der Verletzte und weitere Passanten angaben, soll der Unfallverursacher männlich gewesen sein, einen mintgrünen Roller gefahren und einen weißen Motorradhelm getragen haben. Das Kennzeichen des Rollers konnten die Zeugen und der Geschädigte so schnell nicht ablesen. An dem Fahrrad des 30-Jährigen ist kein Sachschaden entstanden.

Nun sind die Beamten der Unfallfluchtgruppe mit den Ermittlungen betraut und suchen nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf den Unfall und den unbekannten Rollerfahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

