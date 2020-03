Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geparkten Golf in der Strobelallee gerammt und einfach weitergefahren

Pirmasens (ots)

Am Sonntag wurde gegen 16:45 Uhr ein blauer VW Golf Cabrio am Straßenrand vor der Strobelallee 106 geparkt. Als die Fahrerin gegen 17:30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, fand sie ihn einige Meter weiter, schräg auf dem Grünstreifen stehend vor. Die gesamte linke Fahrzeugseite war massiv beschädigt. Offensichtlich war der Wagen von einem vorbeifahrenden Auto gerammt und mehrere Meter mitgezogen worden. Den Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges beeindruckte dies offensichtlich recht wenig. Er fuhr einfach weiter. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

