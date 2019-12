Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474/Lkw und Bus frontal zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

Ein Lkw und ein Bus sind am Montagmorgen (23.12.19) auf der B474 kollidiert. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer des Busses gegen 11 Uhr mit zwei Fahrgästen auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Coesfeld. Er beabsichtigte an einer Kreuzung, links auf die L600 abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein Lkw-Fahrer auf der B474 in Fahrtrichtung Dülmen. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Bei dem Unfall erlitten beide Fahrer und die zwei Fahrgäste leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Maßnahmen war der Kreuzungsbereich komplett gesperrt.

