Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wagen rollt zurück?

Lippstadt (ots)

Eine 72-jährige Frau aus Wadersloh befuhr am Dienstag (4.August), gegen 10.15 Uhr, die Soeststraße in Richtung Poststraße, um zuvor auf einen Parkplatz nach links abzubiegen. Ein 51-jähriger Radfahrer aus Lippstadt fuhr währenddessen mit seinem Fahrrad die Soeststraße in die entgegengesetzte Richtung. Nach Angaben des Radfahrers und eines Zeugen soll der Wagen der Frau dann von dem Parkplatz leicht rückwärts, wieder auf die Straße gerollt sein, so dass der Lippstädter mit ihm kollidierte und sich hierbei leicht verletzte. Die Autofahrerin gab an, dies jedoch nicht bemerkt zu haben. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 400 Euro. (reh)

