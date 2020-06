Polizei Düren

POL-DN: Pkw aus der Einfahrt gestohlen

Langerwehe (ots)

Unbekannte Einbrecher brachen in ein Einfamilienhaus ein und stahlen eine Geldbörse und Autoschlüssel. Mit dem zugehörigen Pkw flüchteten die Diebe vom Tatort.

Am Montag gegen 23:00 Uhr parkte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Langerwehe-Jüngersdorf ihren Pkw in der Hauseinfahrt. Sie verstaute die Schlüssel in einer Schublade im Hausflur, legte ihre Geldbörse in der Küche ab und ging alsbald zu Bett.

Am Dienstagmorgen war die Geldbörse aus der Küche verschwunden. Ein Blick aus dem Fenster zeigte: Auch das Auto, ein roter Mercedes E 400 Kombi, stand nicht mehr in der Einfahrt.

Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten in der Nacht die Haustüre aufgehebelt und Portemonnaie sowie das Fahrzeug entwendet. Die Hausbewohnerin bemerkte davon nichts.

Sollten Sie Zeuge der Tat geworden sein oder Hinweise auf den oben beschriebenen Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen K-RS 437 geben können, wenden Sie sich bitte unter der 110 an die Leitstelle der Polizei Düren.

