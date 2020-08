Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Hovestadt - Fußgängerin schwer verletzt

Lippetal (ots)

Am Dienstag (4.August), gegen 8.30 Uhr, ging eine 58-jährige Fußgängerin aus Lippetal über den Parkplatz des Sportvereins in Richtung Nordwalder Straße. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Lippetal querte zu diesem Zeitpunkt den Parkplatz und übersah die Fußgängerin aufgrund der tief stehenden Sonne. Durch den Unfall wurde die 58-Jährige schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

