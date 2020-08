Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Fußgänger fiel gegen Anhänger

Wickede (ots)

Am Dienstag (4.August) ging ein Fußgänger, gegen 11.20 Uhr, an der Hauptstraße in Wickede spazieren. Zeugen fiel hierbei eine auffällige, mutmaßlich krankheitsbedingte Gehweise auf. Der 60-Jährige fiel nach bisherigen Erkenntnissen, ohne Fremdeinwirkung vom Gehweg und prallte gegen den Anhänger eines weißen Lkw (12 Tonner). Der Wagen fuhr daraufhin weiter in Richtung Werl, vermutlich hatte er von dem Unfallgeschehen nichts bemerkt. Der Fußgänger wurde anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer oder die Lkw-Fahrerin, sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

