Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Sönnern - Brand (Folgemeldung 2)

Werl (ots)

Nach aktuellen Erkenntnissen des Brandermittlers spricht zurzeit vieles, beim dem Feuer in der Antoniusstraße in Sönnern am 31. Juli, als Brandursache für einen technischen Defekt. Der entstandene Sachschaden wird von Seiten der Polizei auf über 100.000 Euro geschätzt. (reh)

