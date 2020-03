Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: ZVD - Geschwindigkeitsmesstrupp Ergebnis einer Geschwindigkeitsmessung

Ludwigshafen (ots)

Am 09.03.2020, zwischen 7.15 Uhr und 12.40 Uhr, führte der Geschwindigkeitsmesstrupp der Zentralen Verkehrsdienste auf der B9 Gemarkung Ludwigshafen, Höhe Unterführung Dürkheimerstraße, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Im dem Zeitraum von ca. 5,5 Stunden wurden insgesamt 5.490 Fahrzeuge gemessen. Von diesen Fahrzeugen überschritten mehr als 1.000 Fahrer die erlaubte Geschwindigkeit von 80 km/h. Mehr als 18% aller Fahrer waren somit auf diesem Streckenabschnitt zu schnell unterwegs. Am schnellsten war ein Autofahrer, der mit einer Geschwindigkeit von 125km/h gemessen wurde. Er überschritt die erlaubte Geschwindigkeit damit um 45km/h. Zwei Fahrer waren so schnell unterwegs, dass sie neben einem Bußgeld mit einem Fahrverbot von einem Monat rechnen müssen 185 Fahrern droht neben einer empfindlichen Geldbuße ein Punkt in Flensburg.

