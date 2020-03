Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Achten Sie auf Ihre Wertsachen

Ludwigshafen (ots)

Am 09.03.2020, zwischen 14:30 Uhr und 14:40 Uhr, stahl ein bisher Unbekannter in einem Drogeriemarkt in der Comeniusstraße die Geldbörse einer 65-jährigen Ludwigshafenerin. Der Täter nutze wohl die Gelegenheit, die Geldbörse aus der unverschlossenen Handtasche der 65-Jährigen unbemerkt zu stehlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 50 - 55 Jahre alt, etwa 1.60 m groß, zur Tatzeit trug der Täter dunkle Kleidung.

Zusätzlich wurden in Ludwigshafen noch zwei weitere Taschendiebstähle aus Supermärkten registriert:

Im Einkaufsmarkt in der Otto-Stabel-Straße stahl eine noch unbekannte Person aus der Jackentasche einer 69-Jährigen Ludwigshafenerin einen Geldbeutel samt Inhalt. Auch hier entstand ein Gesamtschaden von etwa 100 Euro.

Bei einem weiteren Taschendiebstahl in einem Supermarkt in der Ludwigstraße wurde einer 75-Jährigen das Kartenetui mit diversen Dokumenten aus der Vortasche des Rucksacks gestohlen.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Tasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt und tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. Taschen sollten zudem stets geschlossen sein.

Achten Sie außerdem auf folgende Dinge:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. - Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Bieten Sie Fremden beim Bezahlen keinen Einblick in Ihre Geldbörse oder Brieftasche. - Achten Sie in einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Im Falle eines Diebstahls, gilt es immer und schnellstmöglich die Polizei hinzuzuziehen. Ebenso sollten entwendete Giro- oder Kreditkarten unter der zentralen Sperr-Notrufnummer 116 116 sofort gesperrt werden.

Die Polizei sucht Zeugen! Kann jemand Angaben zu den drei Taschendiebstählen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

