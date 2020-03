Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wer hat etwas gesehen? Unfall auf Parkplatz in Oggersheim

Ludwigshafen (ots)

Ein 25-Jähriger erschien am Montagabend bei der Polizei und erstatte Selbstanzeige. Er gab an, dass er gegen 17:40 Uhr auf dem Parkplatz des Sportbekleidungsgeschäfts in der Oderstraße in eine sehr enge Parklücke gefahren sei. Er habe zu diesem Zeitpunkt Musik gehört und keinen Anstoß bemerkt. Im Nachhinein bemerkte er aber einen Schaden an seiner rechten Hintertür und vermutet, dass er auch ein anderes Auto beschädigt haben könnte. Um welches Fahrzeug es sich dabei handelt, könne er nicht sagen.

Die Polizei in Oggersheim sucht nun nach Zeugen. Wer kann Angaben zum zweiten Fahrzeug machen? Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de.

