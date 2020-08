Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Versucht zu treten

Möhnesee (ots)

Am Dienstag (4.August), gegen 00.30 Uhr, wurde eine Polizeistreife zu Streitigkeit zweier Bewohner der Zentralen Unterbringungseinheit in Echtrop gerufen. In Folge des Streits wurde ein Bewohner leicht verletzt und benötigte einen Krankenwagen. Bei Eintreffen der Streifenbeamten beleidigte ein zuvor unbeteiligter 24-jähriger Bewohner die Beamten. Bei dem aggressiv und alkoholisiert wirkenden Mann sollten daraufhin die Personalien festgestellt werden. Als ihn die Beamten nach Personalpapieren durchsuchen wollten, versuchte er einen Beamten zu treten und beleidigte die eingesetzten Kräfte weiterhin. Nachdem er weiterhin Widerstand leistete und erneut die Polizeibeamten zu treten versuchte, sollten ihn Handfesseln angelegt werden. Aufgrund weiterer Widerstandshandlungen verletzten sich der 24-Jährige und ein eingesetzter Beamter bei einem Sturz auf den Boden. Der Bewohner wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Ihm wurde zudem noch eine Blutprobe entnommen. Der Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. (reh)

