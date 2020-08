Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Niederense - Unfallflucht an der Bahnhofstraße

Ense (ots)

Am Montag (3.August), gegen 16 Uhr, stellte eine Autofahrerin ihren grünen Skoda auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bahnhofstraße ab. Als sie nach 20 Minuten wieder zum Wagen zurückkehrte stellte sie frische Unfallschäden fest. Der Sachschaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher beziehungsweise die Unfallverursacherin hatte sich jedoch vom Umfallort entfernt, ohne die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000, mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

