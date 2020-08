Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ruploh - Einbrecher gingen leer aus

Soest (ots)

Unbekannte Einbrecher drangen zwischen Sonntag (2.August), 18 Uhr, und Montag, 10 Uhr, in ein Haus in der Straße Lanner ein. Um in das Gebäude zu gelangen hebelten sie ein Fenster auf. Hier öffneten sie Schränke und Schubladen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

