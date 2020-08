POL-SO: Geseke - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Soest - Über 3,5 Kg Rauschgift sichergestellt

Kreispolizeibehörde Soest

Am Freitag (31.Juli) konnte die Polizei zwei Männer aus Geseke, im Alter von 31 und 58 Jahren vorläufig festnehmen. Der 31-Jährige versuchte sich noch vor seiner Kontrolle in Geseke einiger Beweismittel zu entledigen. Im Rahmen der Durchsuchung der Männer und ihrer Wohnungen, konnten unter anderem über 3,5 Kg Amphetamin, circa 70 Gramm Marihuana, mehrere CO2-Waffen und Bargeld aufgefunden werden. Die beiden Geseker wurden noch am Samstag, mit Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn auf Erlass eines Haftbefehls, dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den Untersuchungshaftbefehl, woraufhin beide dringend Tatverdächtige an die JVA überstellt worden sind. (reh)

