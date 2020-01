Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Polizei geht Hinweis auf mögliche Gefahrenlage an Schule nach - Verursacher ermittelt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Polizei geht Hinweis auf mögliche Gefahrenlage an Schule nach - Verursacher ermittelt

Kirchhain

Am Donnerstagabend, 30. Januar, ging bei der Polizei ein vager Hinweis auf eine möglicherweise geplante Straftat am Folgetag in einer Schule in der Röthestraße ein. Die bereits in der Nacht eingeleiteten Ermittlungen wurden am Morgen nochmals intensiviert, um den Sachverhalt zu konkretisieren und einen Verursacher ausfindig zu machen. Vorsorglich zog die Polizei Einsatzkräfte in dem Ort zusammen. Die Schulleitung wurde informiert. Nach intensiven Ermittlungen wurde am frühen Vormittag der mutmaßliche Auslöser des Polizeieinsatzes identifiziert, vernommen und anschließend wieder entlassen. Nach den durchgeführten Ermittlungen der Polizei war zu keinem Zeitpunkt eine Straftat geplant. Vielmehr spielte das Prinzip "Stille Post" unter Schülern eine gewichtige Rolle bei dem angeblich angedrohten Szenario. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand zu keiner Zeit.

Die Botschaft der Polizei bei Gesprächen unter Schülern lautet: Bitte Sachverhalte nicht dramatisieren und an Dritte weitergeben, sondern sofort die Polizei informieren!

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421- 290222.

