POL-DN: Einbruch in Kindergarten in Hambach

Niederzier (ots)

In Niederzier-Hambach stiegen Einbrecher in einen Kindergarten in der Herzogstraße ein. Der oder die Täter durchwühlten mehrere Räume und flüchteten unerkannt.

Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 07:00 Uhr, überkletterten die Täter vermutlich zunächst den Zaun, der das Gelände des Kindergartens umgibt. Nachdem das Aufhebeln einer Gartentür laut Spurenlage misslang, verschaffte man sich Zutritt zu den Räumlichkeiten des Objekts, indem man ein Fenster aufhebelte. Im Inneren wurden weitere Türen aufgehebelt, Schränke und Spinde durchwühlt und Schubladen geöffnet. Vermutlich verließen der oder die Täter das Objekt dann auf dem gleichen Weg, auf dem sie es betreten hatten. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden.

Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

