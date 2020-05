Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Auffahrunfall mit Verletzten

Herdecke (ots)

Am Montag kam es in Herdecke, gegen 17:00 Uhr, auf der Dortmunder Landstraße zu einem Unfall mit einem Verletzten. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem VW Polo auf der Dortmunder Straße in Richtung Wittbräucker Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er aufgrund der blendenden Sonne, dass das vor ihm fahrende Motorrad eines 51-Jährigen verkehrsbedingt anhalten musste. Er fuhr auf das Motorrad auf. Der Motorradfahrer wurde durch die Wuchte des Aufpralls über den Lenker geworfen. Das Motorrad wurde ebenfalls gegen den davor haltenden Mercedes geschoben. Der Motorradfahrer verletzte sich nur leicht und gab an, sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben zu wollen.

