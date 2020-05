Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Kiosk aufgebrochen

Schwelm (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwochmorgen, gegen 03:00 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Kiosk am Neumarkt. Sie hebelten die Zugangstür auf und durchwühlten den Kassen-und Zugangsbereich. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt. Ein Zeuge beobachtete, gegen 03:00 Uhr, zwei ihm verdächtig wirkende Personen in der Nähe des Kiosks, verständigte jedoch die Polizei erst später.

