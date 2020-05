Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel-Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Sprockhövel (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag an der Hölteregge ein hochwertiges Crossbike. Die Täter öffneten gewaltsam ein Garagentor und entwendeten das darin abgestellte Bike. Hierbei beschädigten sie den ebenfalls dort geparkten Pkw, in dem sie Kratzspuren verursachten. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Crossbike der Marke Santa Cruz mit einem Wert von etwa 3000 Euro. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

