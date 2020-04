Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl und Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Kugelgrill entwendet

Zwischen Montag, dem 30.30,2020 und Mittwoch, dem 01.04.2020 haben Unbekannte von einem Gartengrundstück in der Friedrichstraße einen Kugelgrill entwendet.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 047951 480-0 Kontakt aufzunehmen.

Crailsheim. Zusammenstoß beim Abbiegen

165:00 Uhr am Donnerstag wollte ein 20 Jahre alter Ford-Fahrer von der Lerchenstraße nach links in den Pamiersring abbiegen. Hierbei übersah er den Skoda eines 46-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.300 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Auffahren auf Straße

Am Donnerstag gegen 10:00 Uhr wollte ein eine 42-Jährige mit einem VW Transporter aus einem Grundstück auf die Sulzbrunnenstraße auffahren. Dabei übersah sie einen dort fahrenden Audi eines 68-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Gaildorf: Unfall beim Ausfahren aus Grundstück

Kurz vor 10:00 Uhr am Donnerstag wollte ein 63 Jahre alter Skoda-Fahrer aus einem Grundstück in der Schubert-u.- Salzer-Straße ausfahren. Dabei stieß er mit einem dort geparkten PKW der Marke VW zusammen. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Michelbach an der Bilz: Auffahrunfall

Eine 41 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war am Donnerstag gegen 1640 Uhr auf der L1055 Uhr in zwischen der Abzweigung Buchholz und der B19 unterwegs. Dabei musste die 41-Jährige ihren Wagen abbremsen, da sich drei Fußgänger am Straßenrand befanden. Eine nachfolgende 53 Jahre alte Nissan-Fahrerin übersah, dass die Mercedes-Fahrerin ihren Wagen verlangsamte und fuhr auf diesen auf. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

