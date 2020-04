Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zerstörungswut - Zeugen gesucht - Unfallflucht - Scheiben der Bushaltestelle eingeschlagen - Verteilerkasten beschädigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Essingen: Verteilerkasten beschädigt

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein 54-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr verursachte, als er mit seinem Pkw Mercedes Benz einen in der Hauptstraße aufgestellten Verteilerkasten beschädigte.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw Opel beschädigte eine 57-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr einen im Parkhaus Caroline-Fürgang-Straße abgestellten Pkw Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Aalen-Wasseralfingen: Scheiben der Bushaltestelle eingeschlagen

Unbekannten schlugen an einer Bushaltestelle in der Stiewingstraße die Scheiben ein, wobei ein Schaden in noch unbekannter Höhe entstand. Die Beschädigungen wurden am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr bemerkt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Essingen: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine leichtverletzte Autofahrerin und ein Sachschaden von rund 8500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag ereignete. Verkehrsbedingt musste ein 27-Jähriger seinen Lkw auf der B 29 Höhe Essinger Bahnhof anhalten. Eine 29-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Opel Corsa auf den stehenden Lkw auf, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog.

Aalen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3240 zwischen Reichenbach und dem Dreherhof erfasste ein 57-Jähriger mit seinem Pkw am Mittwochmorgen gegen 6.40 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier flüchtete nach dem Anprall in den angrenzenden Wald; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Heubach: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Mittwoch zwischen 7 und 15 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er einen Pkw Mercedes Benz beschädigte, der in der Straße In den Bachwiesen abgestellt war. Hinweise bitte an den Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776.

Ellwangen: Zerstörungswut - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstagmorgen, 6:30 Uhr, trieben bislang unbekannte Vandalen ihr Unwesen in Ellwangen. An insgesamt sechs Buswartehäuschen wurden in diesem Zeitraum die Scheiben eingeschlagen oder eventuell sogar durch eine Luftdruckwaffe zerstört. Diese Buswartehäuschen befinden sich in der Berliner Straße beim Schulzentrum (2), in der Schlossvorstadt im Bereich einer dortigen Krankenkasse, in der Röhlinger Straße (2) sowie im Industriegebiet in der Adolf-Schneider-Straße bei einem dortigen Einkaufszentrum. Des Weiteren wurden auf dem Hof eines Autohauses in der Ludwig-Lutz-Straße an sechs Fahrzeugen die Seitenscheiben beschädigt und an einer Firma in der Röhlinger Straße wurden am Gebäude Fensterscheiben beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Ellwangen, Tel. 07961/9300.

