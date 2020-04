POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Teenager treffen sich auf Friedhof, Tiere gerissen & weitere Hasen erschlagen

Polizeipräsidium Aalen

Remshalden: Aufgefahren

Rund 3500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw am Mittwochmittag, kurz vor 12 Uhr in der Brückenstraße. Ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer musste im Einmündungsbereich Brückenstraße / Stuttgarter Straße verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihm fahrende 57 Jahre alte VW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Lkw auf.

Korb: Teenager treffen sich auf Friedhof

Auf dem Korber Friedhof im Finkenweg trafen Beamte des Polizeireviers Waiblingen am Mittwoch, gegen 19 Uhr insgesamt neun Jugendliche und junge Erwachsene an, die sich auf den dortigen Sitzbänken aufhielten. Bei drei der Teenager wurde eine kleine Menge Marihuana aufgefunden. Sie müssen nun neben einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung auch mit einer Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln rechnen.

Winnenden: Parkplatzrempler

Eine 23 Jahre alte Fahrerin eines Mini Cooper wollte am Mittwochnachmittag, gegen 16:45 Uhr aus einer Parklücke in der Palmerstraße ausparken. Hierbei übersah sie den Opel Corsa eines 27-jährigen Mannes, der den Parkplatz entlang fuhr. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf 4000 Euro geschätzt.

Fellbach: Pedelec contra Pkw - Zeugen gesucht

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr kam es an der Kreuzung Wilhelm-Maybach-Straße / Höhenstraße zu einem Zusammenstoß eines Pedelec Fahrers und einer Fahrerin eines VW Polo. Die 31-jährige Autofahrerin wollte von der Max-Planck-Straße nach rechts in Richtung Fellbach-Schmiden abbiegen. Der 55-jährige Fahrradfahrer fuhr die Max-Planck-Straße in gleicher Richtung entlang und wollte die Höhenstraße geradeaus überqueren. Als die Autofahrerin rechts abbog, kam es zur Kollision mit dem Fahrradfahrer. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro, verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand aber zum Glück niemand. Da der genaue Unfallhergang bislang nicht geklärt werden konnte, sucht das Polizeirevier Fellbach dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben dazu machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

Welzheim: Unfall wegen Greifvogel - Drei Verletzte

Ein tief fliegender Greifvogel hat am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 1150 zwischen Welzheim und Breitenfürst einen Unfall mit drei Verletzten ausgelöst. Eine 36 Jahre alte VW-Lenkerin war um 09:57 Uhr in Richtung Breitenfürst unterwegs, als sie wegen des vorbeifliegenden Vogels stark abbremste. Eine nachfolgende 51 Jahre alte VW-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr von hinten auf. Die 36-Jährige, ihre drei Jahre alte Tochter und die 51-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen war ein Sachschaden von circa 20.000 Euro entstanden. Der Pkw der 51-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Welzheim: Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Breitenfürst ist am Mittwochabend ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstanden. Ein 52 Jahre alter Ford-Fahrer war um 18:24 Uhr in der Stuttgarter Straße in Richtung Welzheim unterwegs, als er zu spät erkannte, dass vorausfahrende Autos angehalten hatten. Er fuhr auf einen VW eines 42-Jährigen auf, dessen Fahrzeug auf einen Dacia eines 55-Jährigen geschoben wurde.

Schorndorf: Tiere gerissen

Ein unbekanntes Tier hat zwischen Dienstagabend und Mittwochabend zwischen Buhlbronn und Miedelsbach, im Gewann Mönchsberg, mehrere Hühner, einen Ganter und einen Hasen gerissen und getötet. Mehrere Hühner wiesen Bisswunden auf, weitere Hühner waren möglicherweise aufgrund des Schocks gestorben und wiesen äußerlich keine Verletzungen auf.

Zeugen, die möglicherweise einen freilaufenden Hund in dem Bereich gesehen haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schorndorf, Telefon 07181/204-0 zu melden.

Burgstetten: Weitere Hasen erschlagen

Zwei Hasen sind in der Nacht zum Mittwoch in Burgstall von einem unbekannten Täter vermutlich mit einer Holzlatte erschlagen worden. Der Täter hatte die Tiere aus einem Stall in der Marbacher Straße genommen und getötet. Wie in der Pressemitteilung vom 31.03., 16:11 Uhr berichtet, waren bereits in der Nacht zum Dienstag im Grabenweg zwölf Zwergkaninchen von einem Unbekannten erschlagen worden. Die Polizei Backnang bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 07191/909-0.

Backnang: Unfall beim Abbiegen

Ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro entstand am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Neckarstraße in Fahrtrichtung B 14. Ein VW Golf und ein VW Passat standen nebeneinander vor der Ampel um nach links in Richtung Waiblingen abzubiegen. Beim Abbiegevorgang wechselte der 68-jährige Golffahrer von seiner linken Spur auf die rechte Linksabbiegespur und übersah hierbei den seitlich hinter ihm fahrenden Passat des 43-jährigen.

Murrhardt: Wildunfall

Am Mittwoch gegen 22.55 Uhr befuhr ein 19-jähriger Polofahrer die Verbindungsstaße von Murrhardt zum Trailhof. Auf Höhe des Parkplatzes P2 sprang ein Reh über die Straße. Aufgrunddessen lenkte der Fahrer nach links, verlor die Kontrolle über sein Auto und landete im rechten Straßengraben. Am Polo entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren tausend Euro.

