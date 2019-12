Polizei Essen

POL-E: Essen: Fahrraddieb wurde bei zwei Taten fotografiert- 1. Folgemeldung - Tatverdächtiger identifiziert

Essen (ots)

Im Oktober 2019 erfassten Überwachungskameras in Essen einen bislang unbekannten Fahrraddieb bei zwei Straftaten. Mit zwei Fahndungsbildern, aufgenommen am 9. Oktober auf der Schönleinstraße und am 23. Oktober an der Zweigertstraße, suchte die Essener Polizei nach einem Fahrraddieb. Wir berichteten am 23. Dezember. Nach mehreren Hinweisen hat die Polizei denn 36-jährigen Tatverdächtigen identifiziert. Er ist polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getreten und sitzt derzeit aufgrund eines anderen Delikts in Untersuchungshaft. Die Polizei nimmt die Fahndung zurück. /JH/Peke

