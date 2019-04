Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 23-Jähriger mit Messer verletzt/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Rüsselsheim (ots)

Im Bereich einer Sportsbar in der Bahnhofstraße attackierte ein 18 Jahre alter Mann am späten Freitagabend (29.03.), gegen 23.30 Uhr, einen 23-Jährigen und fügte ihm hierbei nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Messer unter anderem einen Stich am Oberkörper zu.

Der 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Den 18-jährigen Tatverdächtigen konnten Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung anschließend zu Hause festnehmen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Sonntag (31.03.) einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der 18-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell