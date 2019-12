Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Handy aus Umkleidekabine gestohlen

Ein Smartphone erbeutete am Donnerstag in einem Ulmer Geschäft ein Unbekannter.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war ein 20-Jähriger beim Einkaufen in einem Geschäft am Münsterplatz. Zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr ließ er die Kabine unbeaufsichtigt. In dieser Zeit ging der Täter in die Kabine und stahl ein Handy, das in einer Tasche war. Die Polizei aus Ulm (Tel. 0731/1880) hat die Ermittlungen nach dem Dieb aufgenommen.

Hinweis der Polizei: Umkleidekabinen sind kein sicherer Aufbewahrungsort für Geld, Smartphone und andere Dinge. Lassen Sie daher ihre Sachen nicht aus den Augen, auch nicht kurz.

+++2323611

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell