Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mit Gegenverkehr zusammengestoßen - Hoher Sachschaden und zwei verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Donnerstag bei Heidenheim.

Ulm (ots)

Kurz vor 19.30 Uhr fuhr eine 79-Jährige auf der Bundesstraße B466a. Sie kam aus Richtung Autobahn. In einer Rechtskurve kam die Fahrerin des Ford auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Nissan eines 52-Jährigen zusammen. Der Ford drehte sich und prallte in eine Leitplanke. Der Nissan drehte sich ebenfalls und stieß mit dem Seat einer 22-Jährigen zusammen. Die fuhr hinter dem Ford. Bei dem Unfall erlitt 79-Jährige schwere die 22-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro. Durch den Unfall war die Bundesstraße für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um.

+++++++ 2323973

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell