Polizei Gütersloh

POL-GT: Raub an der Sundernstraße - 14-Jähriger

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Donnerstag (07.05., 15.59 Uhr) betrat ein Jugendlicher eine Bäckerei an der Sundernstraße und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Die Mitarbeiterin des Marktes übergab das Geld an den Mann, welcher eine sogenannte Community-Maske im Gesicht trug. Durch eine eingeleitete Fahndung konnte der 14-jährige Tatverdächtige im Umfeld angetroffen werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Ein gemeinsam mit dem 14-Jährigen angetroffener 15-Jähriger wurde ebenfalls vorläufig festgenommen. Nach bis dahin erlangten Erkenntnissen hatte der 15-Jährige Gütersloher den 14-Jährigen bei der Tatausführung unterstützt.

Bei dem 14-jährigen Haupttäter wurden nach eingehender Prüfung Haftgründe für eine Untersuchungshaft erkannt, so dass dieser am Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld einem Richter vorgeführt wurde. Der 15-jährige vorläufig Festgenommene wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand wieder entlassen.

