Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Sattelzug kollidierte am gestrigen Tage im Vorbeifahren mit dem linken Außenspiegel eines in der Bahnhofstraße ordnungsgemäß geparkten Transporters.

Der Transporter befand sich in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr in Höhe der Hausnummer 51 am rechten Fahrbahnrand der Einbahnstraße. Ein Zeuge, der einen lauten Knall wahrnahm, konnte nur noch einen Sattelzug mit Sattelanhänger und grauer Plane sowie Kennzeichenfragment "EL-" davonfahren sehen.

Der Sachschaden am Außenspiegel des Sprinters wurde auf etwa 150 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden (1471075).

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell