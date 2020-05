Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Tankstelle - Bargeld und Zigaretten gestohlen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Unbekannte Täter sind von Donnerstagabend (07.05., 22.30 Uhr) bis Freitagmorgen (08.05., 05.47 Uhr) in eine Tankstelle an der Bielefelder Straße in Rheda eingebrochen.

Bisherigen Erkenntnissen nach haben die Einbrecher eine Hintertür des Gebäudes aufgehebelt und aus dem Verkaufsraum Bargeld und Zigaretten gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell