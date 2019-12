Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verbote Böller festgestellt

Zittau (ots)

Zwei Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz stellten Beamte der Bundespolizei am 20. und 21. Dezember 2019 in Zittau fest. Am 20. Dezember 2109 wurde an der Chopinstraße ein deutscher Klein-LKW angehalten und kontrolliert. Der 27-jährige deutsche Fahrer gab auf Nachfragen an, nichts aus Polen mitzubringen. Eine Nachschau auf der Ladefläche des LKW bewies etwas Anderes. Er brachte verbotene Pyrotechnik mit einem Netto-Sprengstoffgewicht von 562,4 g mit. Die Pyrotechnik wurde sichergestellt und ihn erwartet nicht nur ein Strafverfahren, nein, er muss er auch die Entsorgungskosten in voller Höhe übernehmen.

Einen Tag später, am 21. Dezember 2019, kontrollierten Bundespolizisten einen 16-Jährigen Deutschen, welcher auf der Friedensstraße lief und gerade aus Polen kam. Bei Erkennen des Polizeifahrzeugs versuchte er sich zwar zu verstecken, dies misslang jedoch und er wurde kontrolliert. Bei der Nachschau im mitgeführten Rucksack entdeckten die Beamten insgesamt 17 verbotene Böller. Auch diese wurde sichergestellt und neben der Strafanzeige kommen nun ebenfalls die Entsorgungskosten auf den 16-Jährigen zu.

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach weißt nochmals auf die Gefährlichkeit verbotener Pyrotechnik aus Polen und Tschechien hin.

