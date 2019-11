Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss in Landau

Landau (ots)

In den frühen Abendstunden des 15.11.2019 sollte in der Rheinstraße in Landau bei einem 44 jährigen Dacia Fahrer eine Verkehrskontrolle durchgeführt werden. Nachdem dieser mehrfach die Anhaltsignale missachtete, konnte das Fahrzeug in der Rheinstraße gestoppt werden. Der Fahrer gab an nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Des Weiteren warf er während der Fahrt eine geringe Menge an Betäubungsmittel aus dem Fahrzeug. Um das Ganze noch zu toppen stand der Fahrer noch unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren.

