Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pferdeanhänger entwendet

Bocholt (ots)

Einen Anhänger zum Pferdetransport haben Diebe am Wochenende in Bocholt-Spork gestohlen. Die Pferdebunge hatte verschlossen auf einer Auffahrt an der Sporker-Ringstraße gestanden, wo es zwischen Samstag, 11.00 Uhr, und Sonntag, 11.00 Uhr, zu dem Diebstahl kam. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen braunen Anhänger vom Typ Cheval Liberte 2002XL mit BOH-Kennzeichen.

Darüber hinaus kam es an der Sporker Ringstraße in der Nacht zum Sonntag zu weiteren, ähnlich gelagerten Vorfällen: Unbekannte drangen dort in eine Garage ein. Sie entwendeten einen Aufsitzrasenmäher vom Typ Husqvarna, eine Metabo-Bohrmaschine, eine Schlagbohrmaschine Hilti, einen Winkelschleifer (Bosch), ein Arbeitsfahrzeug der Marke Fuchs, einen Bohrschrauber (Meta) und eine Kettensäge der Marke Stihl. An einer anderen Stelle ebenfalls an der Sporker Ringstraße waren Unbekannte in einen parkenden Wagen eingedrungen und hatten diesen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter nichts. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell