Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Motorrad auf Pkw geprallt

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Motorradfahrerin am Sonntag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Die 65-Jährige befuhr gegen 18.00 Uhr die Münsterstraße stadtauswärts. Die Oldenzaalerin (NL) bemerkte zu spät, dass vor ihr ein 36-jähriger Rheder mit seinem Wagen auf Höhe der Rheder Straße verkehrsbedingt warten musste und prallte mit ihrem Motorrad auf. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

